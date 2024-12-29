Вице-президент КХЛ: «После возвращения в Китай «Куньлунь» может оказаться популярнее среди болельщиков, чем некоторые российские команды»

Сергей Доброхвалов оценил уровень маркетинга «Куньлуня» в КХЛ.

– Можно ли считать «Куньлунь» аутсайдером в плане маркетинга и возможно ли изменить эту ситуацию?

– Здесь коллег из «Куньлуня» можно понять. И они, и мы заинтересованы в том, чтобы команда вернулась в Китай.

Понятно, что инвестировать большие средства в продвижение и популяризацию здесь – неэффективно. В «Куньлуне » понимают, что рано или поздно надо будет вернуться.

После возвращения в Китай, я думаю, «Куньлунь» может оказаться популярнее среди болельщиков, чем некоторые российские команды.

– Когда «Куньлунь» играл в Китае, он собирал небольшое количество зрителей на трибунах.

– Весь полноценный сезон он не смог провести в одном месте, но с каждым матчем популярность увеличивалась. Надо понимать, что работа по популяризации и привлечению – планомерная.

На следующий сезон «Куньлуню», к сожалению, пришлось уехать из Китая. Я уверен, что после возвращения при системной работе с болельщиками «Куньлунь» станет популярнее.

Национальная баскетбольная ассоциация 30 лет пыталась популяризировать баскетбол в Китае, отдавая практически бесплатно свои телевизионные права. И только после того как первый китаец начал играть в НБА, интерес к баскетболу поднялся. И действительно сейчас лига хорошо себя чувствует с точки зрения маркетинга и доходов на территории Китая.

Поэтому с учетом того, что в команде есть китайские игроки, я вижу большой потенциал на китайском рынке, – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.