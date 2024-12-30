Кузьменко продлил безголевую серию до 25 матчей. У него 1+9 в 29 играх за «Калгари» в сезоне
Андрей Кузьменко продлил безголевую серию до 25 матчей.
Форвард «Калгари» не отметился результативными действиями в игре с «Вегасом» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 28-летнего россиянина 10 (1+9) очков в 29 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6».
Сегодня Кузьменко (9:49 – минимальное время в сезоне, нейтральная полезность) отметился 1 силовым приемом и 1 блоком.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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