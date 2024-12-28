Умер трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Кузьмин.

Экс-хоккеисту было 83 года.

«Валерий Борисович Кузьмин был обладателем редкого достижения, став четырехкратным чемпионом СССР, не выступая в составе ЦСКА. ХК «Спартак» соболезнует родным и близким Кузьмина», – говорится на сайте «Спартака».

Кузьмин выступал за «Спартак» с 1958 по 1972 год. Он провел за «Спартак» 386 матчей. За сборную СССР хоккеист играл с 1960 по 1965 год.

После ухода из «Спартака» Кузьмин стал чемпионом СССР в составе московских «Крыльев Советов».