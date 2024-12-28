Умер трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Кузьмин
Умер трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Кузьмин.
Экс-хоккеисту было 83 года.
«Валерий Борисович Кузьмин был обладателем редкого достижения, став четырехкратным чемпионом СССР, не выступая в составе ЦСКА. ХК «Спартак» соболезнует родным и близким Кузьмина», – говорится на сайте «Спартака».
Кузьмин выступал за «Спартак» с 1958 по 1972 год. Он провел за «Спартак» 386 матчей. За сборную СССР хоккеист играл с 1960 по 1965 год.
После ухода из «Спартака» Кузьмин стал чемпионом СССР в составе московских «Крыльев Советов».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Спартака»
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