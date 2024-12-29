Вратарь «Коламбуса» Тарасов пропустил 29 шайб в последних 6 матчах. У него 7 поражений в 10 играх в сезоне при 85,7% сэйвов
Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов пропустил 29 шайб в последних 6 матчах.
Россиянин вышел в старте на матч против «Бостона» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Он отразил 24 из 28 бросков. Тарасов пропускает не менее 3 шайб в последних 6 играх (6 поражений при 29 пропущенных голах на отрезке).
Всего в сезоне у него 3 победы и 7 поражений в 10 играх при 85,7% сэйвов и коэффициенте надежности 4,23.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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