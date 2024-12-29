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Подколзин набрал очки впервые за 5 матчей – передача против «Лос-Анджелеса». У него 3+9 в 35 играх

Василий Подколзин сделал голевую передачу в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ).

Форвард «Эдмонтона» прервал серию без очков из 4 игр. Всего в 35 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 12 (3+9) баллов.

Сегодня за 15:57 у россиянина 1 бросок в створ ворот, 4 силовых приема, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoВасилий Подколзин
logoЭдмонтон
logoНХЛ
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