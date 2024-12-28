«Детройт» проиграл «Торонто» (2:5) в первом матче после смены тренера. Команда потерпела 4 поражения подряд и идет на 15-м месте на Востоке

«Детройт» проиграл «Торонто» (2:5) в 1-м матче после смены тренера.

«Ред Уингс» уступили «Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ в первой игре под руководством Тодда Маклеллана , заменившего уволенного Дерека Лалонда.

Поражение стало для «Детройта » 4-м подряд (все – в основное время). Команда занимает 15-е (предпоследнее) место в Восточной конференции с 30 очками в 35 играх.

Следующий соперник – «Вашингтон» (29 декабря, начало матча по московскому времени – 30 декабря в 01:00).