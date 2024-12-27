  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владислав Третьяк: «Бобровский – спортсмен года. Великий вратарь, патриот России и сборной. Выиграл Кубок Стэнли для «Флориды» – именно он был MVP плей-офф, убежден»
5

Владислав Третьяк: «Бобровский – спортсмен года. Великий вратарь, патриот России и сборной. Выиграл Кубок Стэнли для «Флориды» – именно он был MVP плей-офф, убежден»

Владислав Третьяк назвал Сергея Бобровского спортсменом года в России.

В прошлом сезоне 36-летний вратарь стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды».

«В моих глазах Бобровский – однозначный победитель номинации. Сергей – близкий мне человек, мы постоянно общаемся. По ходу плей-офф я даже отправлял ему специальные сообщения – чтобы приносили удачу.

Бобровский – великий спортсмен, великий вратарь, который много лет упорно тренируется, прибавляет в мастерстве и идет к вершинам. Он замечательный человек, патриот России и нашей сборной. Играя за страну, он всегда выкладывался по полной. Когда к таким хорошим людям приходят большие победы – это можно назвать высшей хоккейной справедливостью.

Титул чемпиона мира, две «Везины» – это великолепные достижения. А в 2024-м Бобровский взошел на еще одну высоту, о которой мечтал. Причем Кубок Стэнли для «Флориды» выиграл именно Сергей.

Убежден, что именно он был MVP плей-офф НХЛ, отдать приз «Самый ценный игрок» надо было нашему вратарю. Ведь его заслуги в командной победе были особенно велики.

У «Флориды» были сильные соперники, против Бобровского играли лучшие нападающие Северной Америки. И Сергей чуть ли не в одиночку останавливал суперзвездных оппонентов. Отбивал по 40 бросков, оставлял команду в игре, лично добывал победы.

В том числе и потому, что у него потрясающая сила воли и способность выдать свою лучшую игру в самый нужный момент», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ в прошлом сезоне получил Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Бобровский занял четвертое место в голосовании.

Третьяк о Бобровском: «Мы с ним перед каждым матчем финала Кубка Стэнли переписывались. Он меня очень уважает, мои весточки были ему важны»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoВладислав Третьяк
logoСергей Бобровский
logoФХР
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКоннор Макдэвид
logoФлорида
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Потанин о россиянах в НХЛ: «Много звездных вратарей, с другими амплуа сложнее, поток талантов 1-го уровня стал узеньким ручейком. Из звезд 1-й величины назовем 5-8 человек»
622 декабря, 21:08
Третьяк о КПК: «Ребята поняли, как выигрывать в свитере сборной России. На матчи нашей команды пришло более 64 000 человек, миллионы переживали у экранов»
1615 декабря, 15:41
Третьяк про 11,5 млн Шестеркина в «Рейнджерс»: «Желаю ему выиграть Кубок Стэнли, чтобы доказать, что не зря ему такие деньги платят»
212 декабря, 15:13
Рекомендуем
Главные новости
Шаров подписал контракт с «Автомобилистом» до конца сезона. Ранее нападающий покинул «Салават»
18 минут назад
Ротенберг о переходе Юдина из «Ак Барса»: «При другом тренере он вынужденно покинул Петербург. Я всегда был за то, чтобы Дмитрий выступал за СКА»
418 минут назадФото
СКА обменял Фальковского в «Ак Барс» на Юдина
350 минут назад
Бурмистров подписал контракт с «Динамо» до мая 2025 года. 33-летний форвард не играл в этом сезоне
4сегодня, 10:40
Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «Потерял скорость, нигде не успевает и действует безграмотно. «Вашингтон» и «Каролина» неслучайно отказались от него»
12сегодня, 10:10
Плющев об отсутствии России на МЧМ-2025: «Бог терпел и нам велел. Это не очень значимо, мы обязательно вернемся»
9сегодня, 09:55
«Салават» обменяет Шарова в «Автомобилист» на денежную компенсацию (Артур Хайруллин)
19сегодня, 09:25
КХЛ. СКА в гостях у «Сочи», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва, «Нефтехимик» сыграет с ЦСКА
10сегодня, 09:20
ЦСКА подписал контракт с Хомченко до конца сезона. Ранее вратарь покинул «Авангард»
5сегодня, 09:11
Экс-хоккеист ЦСКА и «Автомобилиста» Степанов задержан за пьяное вождение. Его лишили прав за езду в нетрезвом виде в 2023-м, грозит уголовное дело («Чемпионат»)
25сегодня, 08:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Салават» расторг контракт с Шаровым. Форвард может перейти в «Автомобилист» как свободный агент
1238 минут назад
Слепышев вернулся в «Динамо» до конца сезона. Форвард приостановил договор с клубом в октябре
2сегодня, 09:40
Светлов об Окулове: «Обмен может пойти ему на пользу – в последнее время не всегда хватало эмоций. В «Авангарде» строится новая атака, чуть ли не с нуля»
2сегодня, 06:20
Сборная Канады обыграла «Давос» (6:2) в первом матче на Кубке Шпенглера. Галлан – тренер команды, Сэм Ганье – капитан, Юдон сделал дубль
1сегодня, 03:20
Плющев о двойной замене вратарей СКА в 1-м периоде с ЦСКА: «Ротенберг пытался передернуть команду, сбить нервное напряжение. Ему это удалось»
16вчера, 22:02
«Авангард» интересуется Тертышным. У форварда «Трактора» 6+6 в 37 матчах сезона («РБ Спорт»)
13вчера, 21:18
Мамбеталиев о 0:2 с «Сибирью»: «Удача отвернулась от «Барыса», были выходы в ноль, были штанги – не забили. Все придет, на поражениях учатся»
4вчера, 21:06
«Сочи» продлил контракт с Хафизовым до мая 2027 года. У форварда 65 очков в 235 матчах
вчера, 20:53
Бобков заработает 28 млн рублей в «Нефтехимике» за 1,5 года («СЭ»)
3вчера, 20:16
Гаврилов о лучшем вратаре года: «Бобровский, он выиграл Кубок Стэнли. Когда он перешел во «Флориду», она сыпалась. Все удивлялись, зачем ему этот клуб?»
вчера, 19:25
Рекомендуем