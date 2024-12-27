Владислав Третьяк: «Бобровский – спортсмен года. Великий вратарь, патриот России и сборной. Выиграл Кубок Стэнли для «Флориды» – именно он был MVP плей-офф, убежден»

Владислав Третьяк назвал Сергея Бобровского спортсменом года в России.

В прошлом сезоне 36-летний вратарь стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды».

«В моих глазах Бобровский – однозначный победитель номинации. Сергей – близкий мне человек, мы постоянно общаемся. По ходу плей-офф я даже отправлял ему специальные сообщения – чтобы приносили удачу.

Бобровский – великий спортсмен, великий вратарь, который много лет упорно тренируется, прибавляет в мастерстве и идет к вершинам. Он замечательный человек, патриот России и нашей сборной. Играя за страну, он всегда выкладывался по полной. Когда к таким хорошим людям приходят большие победы – это можно назвать высшей хоккейной справедливостью.

Титул чемпиона мира, две «Везины» – это великолепные достижения. А в 2024-м Бобровский взошел на еще одну высоту, о которой мечтал. Причем Кубок Стэнли для «Флориды» выиграл именно Сергей.

Убежден, что именно он был MVP плей-офф НХЛ, отдать приз «Самый ценный игрок» надо было нашему вратарю. Ведь его заслуги в командной победе были особенно велики.

У «Флориды » были сильные соперники, против Бобровского играли лучшие нападающие Северной Америки. И Сергей чуть ли не в одиночку останавливал суперзвездных оппонентов. Отбивал по 40 бросков, оставлял команду в игре, лично добывал победы.

В том числе и потому, что у него потрясающая сила воли и способность выдать свою лучшую игру в самый нужный момент», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .

Приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ в прошлом сезоне получил Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Бобровский занял четвертое место в голосовании.

Третьяк о Бобровском: «Мы с ним перед каждым матчем финала Кубка Стэнли переписывались. Он меня очень уважает, мои весточки были ему важны»