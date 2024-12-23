Козлов о шатауте Вязового против «Амура»: «Это придает уверенности и вратарю, и команде. Будем исходить из того, что нужно Самонову, но и про Семена не забываем»

Виктор Козлов прокомментировал победу над «Амуром».

«Салават Юлаев» выиграл 3:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Важная победа после двух поражений на выезде. Соперник был неуступчивым, опасно контратаковал. Семен Вязовой – молодец, впервые в КХЛ сыграл на ноль.

– Насколько матч на ноль важен и для Вязового, и для команды?

– Конечно, это придает уверенности и вратарю, и команде.

– Будет ли он теперь чаще играть против топ-клубов?

– Он и так играл, когда Самонов был травмирован. Мы будем исходить из того, что нужно команде и Александру, но и про Семена не забываем.

– Что нужно было улучшить после двух поражений на выезде?

– Я считаю, что мы неплохо играли с «Ак Барсом» и «Металлургом», но мы были не так удачливы в концовке.

– Тройка Алалыкина сейчас хороша в атаке. Откуда такой прогресс?

– Он неплохо работает. Его тройка неплохо смотрелась.

Ребята пока молодые, не знают своего потолка. Если они будут продолжать усердно трудиться, то будет такой прогресс, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .