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  • Беляев о «Спартаке»: «Клуб, за который отдаешь все. Они единственные заметили меня в ВХЛ, дали дорогу в КХЛ. Благодарен руководству за доверие»
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Беляев о «Спартаке»: «Клуб, за который отдаешь все. Они единственные заметили меня в ВХЛ, дали дорогу в КХЛ. Благодарен руководству за доверие»

Александр Беляев поблагодарил руководство «Спартака» за доверие.

25-летний нападающий перешел в московский клуб в 2023 году из «Ижстали». 

«Каждая игра – это новая история, новый этап, новый шаг. Потому что одна игра может перевернуть всю твою жизнь. Спасибо руководству, спасибо тренерскому штабу, партнерам за доверие.

«Спартак» за это время стал клубом, за который ты отдаешь все. Потому что они мне дали дорогу в эту лигу. Они единственные, кто заметил меня в «вышке», когда я там играл.

У меня не было особо больше предложений в предыдущий сезон, который был последним в ВХЛ. Я им благодарен», – отметил нападающий «Спартака». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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