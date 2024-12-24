Капризов забросил 23-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго» – 50-е очко в 34-й игре. Он делит 2-е место в гонке снайперов, отставая на 1 гол от Драйзайтля
Кирилл Капризов забросил 23-ю шайбу в сезоне НХЛ, набрав 50-е очко в 34-м матче.
Форвард «Миннесоты» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:3).
На счету Капризова стало 50 (23+27) очков в 34 играх в текущем сезоне при полезности «+21».
Он делит 2-е место в гонке снайперов лиги с Вильямом Нюландером из «Торонто» (23 шайбы в 35 играх). Лидирует Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 24 в 34.
Сегодня Кирилл (22:09, 1:29 – в большинстве, «минус 1») отметился 5 бросками в створ и сделал 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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