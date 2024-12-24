Капризов забросил 23-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго» – 50-е очко в 34-й игре. Он делит 2-е место в гонке снайперов, отставая на 1 гол от Драйзайтля

Кирилл Капризов забросил 23-ю шайбу в сезоне НХЛ, набрав 50-е очко в 34-м матче.

Форвард «Миннесоты» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (4:3).

На счету Капризова стало 50 (23+27) очков в 34 играх в текущем сезоне при полезности «+21».

Он делит 2-е место в гонке снайперов лиги с Вильямом Нюландером из «Торонто » (23 шайбы в 35 играх). Лидирует Леон Драйзайтль («Эдмонтон ») – 24 в 34.

Сегодня Кирилл (22:09, 1:29 – в большинстве, «минус 1») отметился 5 бросками в створ и сделал 1 перехват.