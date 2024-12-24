«Виннипег» лидирует в НХЛ перед паузой на Рождество – 25 побед в 36 матчах. Шайфли сделал хет-трик против «Торонто», у Коннора 4 очка

«Виннипег» возглавляет таблицу НХЛ перед паузой на Рождество.

Команда тренера Скотта Арниела обыграла «Торонто» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

«Джетс» одержали 25 побед в 36 играх этого сезона и, набрав 51 балл, лидируют как в Западной конференции, так и в общей таблице НХЛ. 49 очков в активе «Нью-Джерси».

Разница забитых и пропущенных голов «Виннипега» на данный момент – 133:89.

В матче против «Мэйпл Лифс» нападающий «Виннипега » Марк Шайфли сделал хет-трик за один третий период, набрав в общей сложности 4 (3+1) очка. Также четыре балла в свой актив записал форвард Кайл Коннор (2+2).

Коннор является лидером гонки бомбардиров в команде, имея на счету 47 (21+26) баллов в 36 матчах.