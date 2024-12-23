Макар, Нюландер и Лайне – звезды недели в НХЛ. Защитник «Колорадо» набрал 8 очков в 4 матчах
НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой назван нападающий «Монреаля» Патрик Лайне, который отметился 5 (5+0) очками в трех матчах.
Второй звездой признан форвард «Торонто» Вильям Нюландер, набравший 7 (5+2) баллов в трех играх.
Первой звездой стал защитник «Колорадо» Кэйл Макар, записавший в свой актив 8 (2+6) очков в четырех матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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