Кивиранта с хет-триком, Райнхарт с дублем и Кочетков с 2 ассистами и 22 сэйвами в матче с «Рейнджерс» – звезды дня в НХЛ
Йоэль Кивиранта, Сэм Райнхарт и Петр Кочетков – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Каролины» Петр Кочетков с 22 отраженными бросками из 23 в матче с «Рейнджерс» (3:1). В активе россиянина также 2 результативные передачи.
Вторая звезда – форвард «Флориды» Сэм Райнхарт с дублем в ворота «Тампы» (4:2).
Первая звезда – форвард «Колорадо» Йоэль Кивиранта с хет-триком в ворота «Сиэтла» (5:2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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