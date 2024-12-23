Ковальчук о возвращении в «Авангард»: «Зачем? Там много правильных изменений, они еще потреплют многим нервы»

Илья Ковальчук дал оценку «Авангарду».

– Были разговоры, что вы могли вернуться в «Авангард».

– Зачем? Там произошло много изменений очень правильных. Пришли ребята, которые знают, как выигрывать, тренер опытный.

«Авангард» еще потреплет многим нервы, – сказал бывший нападающий омского клуба.