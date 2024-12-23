Ковальчук о возвращении в «Авангард»: «Зачем? Там много правильных изменений, они еще потреплют многим нервы»
Илья Ковальчук дал оценку «Авангарду».
– Были разговоры, что вы могли вернуться в «Авангард».
– Зачем? Там произошло много изменений очень правильных. Пришли ребята, которые знают, как выигрывать, тренер опытный.
«Авангард» еще потреплет многим нервы, – сказал бывший нападающий омского клуба.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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