Ковальчук о «Спартаке»: «Играют в привлекательный хоккей, полные трибуны говорят об этом. Приехали мастеровитые ребята, тот же Ружичка отлично влился»

Илья Ковальчук рассчитывает на успешное выступление «Спартака» в Кубке Гагарина.

– Как вам результат «Спартака»? Могут ли они покорить новые вершины в плей‑офф КХЛ?

– Я бы этого очень хотел. Все очень переживают за клуб, приехали мастеровитые ребята. Тот же Ружичка отлично влился. «Спартак » играет в привлекательный хоккей, полные трибуны говорят об этом. Так что будем смотреть.

– Вы провели там полсезона. Команда сейчас выросла с того момента?

– Команда не особо изменилась. Выросла в том, что у ребят появился опыт. Команда никогда не проходила первый раунд до прошлого года. Опыт, уверенность и молодость, которая выходит на новый уровень мастерства.

– Чувствуете, что что‑то дали им?

– Это надо спросить у клуба. Но мне было приятно, провести время в родном клубе дорогого стоит, – сказал бывший нападающий московской команды.