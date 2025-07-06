Пиняев назвал плюс КХЛ в сравнении с РПЛ: «Нет карты болельщика. Скучаем по такой атмосфере в чемпионате, на Кубке получается слышать фанатов»
Сергей Пиняев назвал отсуствие Fan ID плюсом КХЛ в сравнении с РПЛ.
Футболист «Локомотива» ранее рассказал о своей любви к хоккею: «Любимый вид спорта для просмотра после футбола. Получилось посетить один из матчей финала КХЛ в Ярославле. Вспоминаю – и мурашки».
«Главное – нет карты болельщика. Атмосфера очень веселая, приятная, скучаем по такой атмосфере в чемпионате.
На Кубке получается слышать наших фанатов, в чемпионате очень этого не хватает», – отметил Пиняев.
Закон о введении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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