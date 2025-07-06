Пиняев назвал плюс КХЛ в сравнении с РПЛ: «Нет карты болельщика. Скучаем по такой атмосфере в чемпионате, на Кубке получается слышать фанатов»

Сергей Пиняев назвал отсуствие Fan ID плюсом КХЛ в сравнении с РПЛ.

Футболист «Локомотива» ранее рассказал о своей любви к хоккею: «Любимый вид спорта для просмотра после футбола . Получилось посетить один из матчей финала КХЛ в Ярославле. Вспоминаю – и мурашки».

«Главное – нет карты болельщика. Атмосфера очень веселая, приятная, скучаем по такой атмосфере в чемпионате.

На Кубке получается слышать наших фанатов, в чемпионате очень этого не хватает», – отметил Пиняев.

Закон о введении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года.