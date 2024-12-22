Узбекистан дебютирует на ЧМ в 2025-м: «Начинаем с 4-го дивизиона. Ведем формирование первой сборной, сегодня ребятам из ее костяка по 18 лет»
Узбекистан с 2025 года будет выступать на чемпионате мира по хоккею.
«Мы ведем формирование первой национальной сборной. Сегодня ребятам из ее костяка по 18 лет.
Со следующего года мы начинаем принимать участие в чемпионате мира. Начинаем с четвертого дивизиона. Также мы будем играть на чемпионатах мира в возрасте до 18 лет. У нас все подчинено этой идее», – сообщил вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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