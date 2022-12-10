«Не только мне, а всей России обидно, что нас нет на чемпионатах мира». 17-летний форвард СКА Демидов о санкциях ИИХФ

Форвард системы СКА Иван Демидов высказался об отстранении России от чемпионатов мира.

– В отличие от поколения игроков 2004 года рождения во главе с Матвеем Мичковым и Иваном Мирошниченко у вас из-за санкций не так много шансов сыграть на юниорском чемпионате мира. Сильно обидно из-за этого?

– Мне кажется, это не только мне, а всей России обидно, что такая ситуация сложилась, что нас нет на чемпионатах мира.

– Вам интересно ездить на сборы и товарищеские игры юниорской сборной, которая пока не играет на международных соревнованиях?

– Конечно, всегда приятно оказаться в юниорской сборной России. Там хорошо проводим время с ребятами, тренируемся, изучаем систему игры, которая отличается от нашей клубной.

Нам нужно там появляться, чтобы привыкнуть к этому формату, – сказал нападающий, которому сегодня исполняется 17 лет.