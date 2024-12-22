«Нью-Джерси» поздравил Брылина с 30-летием прихода в клуб. Он работает во франшизе 26 лет в качестве игрока, тренера и консультанта
«Нью-Джерси» поздравил Сергея Брылина с 30-летием прихода в клуб.
Сейчас 50-летний специалист работает помощником главного тренера Шелдона Кифа.
В системе «Нью-Джерси» он выступал в качестве хоккеиста с 1994 по 2008 год. Брылин трижды выигрывал с командой Кубок Стэнли.
После четырех лет в России он вернулся в клуб в качестве консультанта, а затем ассистента тренера в АХЛ. Таким образом, Сергей провел 26 лет во франшизе.
Клуб подарил ему игровой свитер с номером 30.
Фото: x.com/NJDevils
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Нью-Джерси»
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