«Нью-Джерси» поздравил Брылина с 30-летием прихода в клуб. Он работает во франшизе 26 лет в качестве игрока, тренера и консультанта

«Нью-Джерси» поздравил Сергея Брылина с 30-летием прихода в клуб.

Сейчас 50-летний специалист работает помощником главного тренера Шелдона Кифа.

В системе «Нью-Джерси » он выступал в качестве хоккеиста с 1994 по 2008 год. Брылин трижды выигрывал с командой Кубок Стэнли.

После четырех лет в России он вернулся в клуб в качестве консультанта, а затем ассистента тренера в АХЛ. Таким образом, Сергей провел 26 лет во франшизе.

Клуб подарил ему игровой свитер с номером 30.

Фото: x.com/NJDevils