Форвард ЦСКА Полтапов о «СКА-Арене»: «Космолет, космический истребитель. Гулял по арене и чуть не потерялся»

Прохор Полтапов высоко отозвался о «СКА-Арене».

«Впервые тут играю. Когда приехал, то просто ахнул. Космолет, космический истребитель. В первый день гулял по арене и чуть не потерялся. Огромная арена, очень много помещений.

На некоторых аренах иногда не слышишь болельщиков, а тут всегда все слышно. Бежишь в атаку и идет ор. Захватывает дух. Во время игры на этом не концентрируешься, только когда прикатываешь на лавку, думаешь: «Ого, я это слышал?» – сказал форвард ЦСКА.