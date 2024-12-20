Форвард ЦСКА Полтапов о «СКА-Арене»: «Космолет, космический истребитель. Гулял по арене и чуть не потерялся»
Прохор Полтапов высоко отозвался о «СКА-Арене».
«Впервые тут играю. Когда приехал, то просто ахнул. Космолет, космический истребитель. В первый день гулял по арене и чуть не потерялся. Огромная арена, очень много помещений.
На некоторых аренах иногда не слышишь болельщиков, а тут всегда все слышно. Бежишь в атаку и идет ор. Захватывает дух. Во время игры на этом не концентрируешься, только когда прикатываешь на лавку, думаешь: «Ого, я это слышал?» – сказал форвард ЦСКА.
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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