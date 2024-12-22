Афанасьев из ЦСКА о музыке: «Нравится певец Macan, хотел бы с ним познакомиться. Все еще впереди – Нестеров везде меня таскает»

Егор Афанасьев рассказал, с кем из шоу-бизнеса России хотел бы познакомиться.

23-летний нападающий проводит в Фонбет чемпионате КХЛ первый сезон после возвращения из Северной Америки. На его счету 11 (4+7) очков в 22 матчах.

– Многие футболисты и хоккеисты дружат с представителями шоу-бизнеса. С кем из отечественных селебрити вы бы хотели познакомиться?

– Последние сезоны я был в Америке, поэтому сейчас знакомлюсь. У нас вот Каменев и в «Молодежке» снялся, и там, и сям. Никита Нестеров таскает меня везде.

Если честно, очень нравится певец Macan. С ним хотелось бы познакомиться, так что посмотрим. Первый сезон, у меня все еще впереди, – сказал форвард ЦСКА Егор Афанасьев .

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