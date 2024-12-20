Сен-Луи о поездке менеджеров «Монреаля» в Россию на фоне конфликта: «Не собираюсь комментировать это»
Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз, специальный советник Винсент Лекавалье и скаут Николай Бобров посетили два матча СКА против «Локомотива» (2:3) и «Торпедо» (6:4) в Фонбет чемпионате КХЛ.
За петербужцев выступает 19-летний Иван Демидов, который выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024.
Журналист высказал главному тренеру «Канадиенс» следующее мнение: «Есть люди, которые говорят, что с точки зрения международной политики представители «Канадиенс» не должны ехать в Россию во время международного конфликта (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘)».
«Я не собираюсь комментировать это», – передает Sportskeeda слова Мартена Сен-Луи.
Вице-президент «Монреаля» по хоккейным операциям Джефф Гортон заявил, что в клубе не беспокоятся о поездке менеджмента клуба в Россию.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий