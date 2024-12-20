Сен-Луи о поездке менеджеров «Монреаля» в Россию на фоне конфликта: «Не собираюсь комментировать это»

Мартен Сен-Луи отказался комментировать вопрос журналиста.

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз, специальный советник Винсент Лекавалье и скаут Николай Бобров посетили два матча СКА против «Локомотива» (2:3) и «Торпедо» (6:4) в Фонбет чемпионате КХЛ.

За петербужцев выступает 19-летний Иван Демидов, который выбран «Монреалем » под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024.

Журналист высказал главному тренеру «Канадиенс» следующее мнение: «Есть люди, которые говорят, что с точки зрения международной политики представители «Канадиенс» не должны ехать в Россию во время международного конфликта (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘)».

«Я не собираюсь комментировать это», – передает Sportskeeda слова Мартена Сен-Луи .

Вице-президент «Монреаля» по хоккейным операциям Джефф Гортон заявил , что в клубе не беспокоятся о поездке менеджмента клуба в Россию.