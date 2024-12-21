«Сибирь» проиграла 2 матча подряд после паузы, пропустив 10 шайб. Отставание от зоны плей-офф – 7 очков

«Сибирь» проиграла второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Вадима Епанчинцева уступила «Амуру » (1:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

В прошлом матче новосибирский клуб проиграл «Авангарду» (3:5).

«Сибирь » находится на десятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков в 34 матчах.

Отставание сибирцев от зоны плей-офф составляет 7 баллов. Восьмую строчку занимает «Нефтехимик» – на его счету 36 очков в 36 играх.