Хоккеист Яруллин о тренировках: «Великие спортсмены – Роналду или Леброн – говорят: «Залог успеха – дисциплина и самоконтроль». Хочется делать одну и ту же работу? Нет, но надо»
Альберт Яруллин привел примеры Криштиану Роналду и Леброна Джеймса в тренировках.
Защитник «Ак Барса», который встретился с юными хоккеистами, ответил, как поддерживать форму летом и заставлять себя тренироваться.
«Хотя бы аэробную работу, в зал ходить. Сейчас с этим проще: сезон заканчивается – тебе скидывают программу тренировок, все разжевывают.
Все великие спортсмены – Роналду или Леброн Джеймс – говорят: «Залог успеха – дисциплина и самоконтроль».
Разве хочется каждый день вставать и делать одну и ту же работу? Нет, но надо. Нужно быть постоянным в своем деле», – сказал Альберт Яруллин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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