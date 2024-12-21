Хоккеист Яруллин о тренировках: «Великие спортсмены – Роналду или Леброн – говорят: «Залог успеха – дисциплина и самоконтроль». Хочется делать одну и ту же работу? Нет, но надо»

Альберт Яруллин привел примеры Криштиану Роналду и Леброна Джеймса в тренировках.

Защитник «Ак Барса», который встретился с юными хоккеистами, ответил, как поддерживать форму летом и заставлять себя тренироваться.

«Хотя бы аэробную работу, в зал ходить. Сейчас с этим проще: сезон заканчивается – тебе скидывают программу тренировок, все разжевывают.

Все великие спортсмены – Роналду или Леброн Джеймс – говорят: «Залог успеха – дисциплина и самоконтроль».

Разве хочется каждый день вставать и делать одну и ту же работу? Нет, но надо. Нужно быть постоянным в своем деле», – сказал Альберт Яруллин .