Яруллин о том, не мешает ли ему пост в Рамадан во время сезона: «Никак. В 7-8 утра позавтракал, на раскатке чуть покатался – это не тяжело. Как стемнело – можно поесть и попить»
Альберт Яруллин высказался о религии.
Защитник «Ак Барса» ответил, не мешает ли ему во время сезона пост в священный месяц Рамадан.
«Никак не мешает.
Если пост в день игры, в 7-8 утра позавтракал, на раскатке чуть покатался – это не тяжело, потом поспал – и полдня уже прошло.
Уже на арене размялся, подготовился к матчу. Как стемнело – можно поесть и попить.
А так во время игры я никогда не пью воду, только между играми. С детства так привык», – сказал Альберт Яруллин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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