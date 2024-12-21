Яруллин о том, не мешает ли ему пост в Рамадан во время сезона: «Никак. В 7-8 утра позавтракал, на раскатке чуть покатался – это не тяжело. Как стемнело – можно поесть и попить»

Альберт Яруллин высказался о религии.

Защитник «Ак Барса » ответил, не мешает ли ему во время сезона пост в священный месяц Рамадан.

«Никак не мешает.

Если пост в день игры, в 7-8 утра позавтракал, на раскатке чуть покатался – это не тяжело, потом поспал – и полдня уже прошло.

Уже на арене размялся, подготовился к матчу. Как стемнело – можно поесть и попить.

А так во время игры я никогда не пью воду, только между играми. С детства так привык», – сказал Альберт Яруллин .