Игорь Кравчук: «Тренерский рынок в НХЛ – консервативный. Это в России – улица с двусторонним движением, для иностранцев все открыто»
– До чемпионского ЦСКА вы работали в Омске. Как восприняли историю с назначением в «Авангард» дуэта Буше – Барр?
– «Авангард» попал в очень непростую ситуацию, где-то, наверное, запутался, отсюда вот такой неожиданный ход с привлечением канадских тренеров к середине чемпионата.
Руководство клуба сделало свой выбор – в пользу специалистов с неплохим опытом работы в НХЛ.
Насколько этот выбор верный? Покажет результат.
– Вы были одним из первых российских легионеров в НХЛ, виделись с Барром и Буше в игровые годы?
– Нет, этих ребят не припомню, не пересекался.
Но нужно понимать, что тренерский рынок в Северной Америке и особенно в НХЛ – очень консервативный. Попасть на него втройне тяжело иностранцам и вдвойне тяжело – даже игрокам из НХЛ.
Это у нас в России тренерство – улица с двусторонним движением, для иностранцев все открыто. В Северной Америке – наоборот, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.
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