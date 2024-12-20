Игорь Кравчук: «Тренерский рынок в НХЛ – консервативный. Это в России – улица с двусторонним движением, для иностранцев все открыто»

Игорь Кравчук высказался о тренерском рынке в КХЛ и НХЛ.

– До чемпионского ЦСКА вы работали в Омске. Как восприняли историю с назначением в «Авангард» дуэта Буше – Барр?

– «Авангард» попал в очень непростую ситуацию, где-то, наверное, запутался, отсюда вот такой неожиданный ход с привлечением канадских тренеров к середине чемпионата.

Руководство клуба сделало свой выбор – в пользу специалистов с неплохим опытом работы в НХЛ.

Насколько этот выбор верный? Покажет результат.

– Вы были одним из первых российских легионеров в НХЛ, виделись с Барром и Буше в игровые годы?

– Нет, этих ребят не припомню, не пересекался.

Но нужно понимать, что тренерский рынок в Северной Америке и особенно в НХЛ – очень консервативный. Попасть на него втройне тяжело иностранцам и вдвойне тяжело – даже игрокам из НХЛ.

Это у нас в России тренерство – улица с двусторонним движением, для иностранцев все открыто. В Северной Америке – наоборот, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.