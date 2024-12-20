Александр Овечкин провел тренировку с «Вашингтоном» с полным контактом.

39-летний капитан «Вашингтона », восстанавливающийся после перелома малоберцовой кости, не играет с 19 ноября.

«Вашингтон» примет «Лос-Анджелес» 23 декабря, а на следующий день отправится на выезд к «Бостону». Главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери ранее не исключал, что Овечкин может принять участие в одном из этих матчей.