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Овечкин провел тренировку с «Вашингтоном» с полным контактом

Александр Овечкин провел тренировку с «Вашингтоном» с полным контактом.

39-летний капитан «Вашингтона», восстанавливающийся после перелома малоберцовой кости, не играет с 19 ноября.

«Вашингтон» примет «Лос-Анджелес» 23 декабря, а на следующий день отправится на выезд к «Бостону». Главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери ранее не исключал, что Овечкин может принять участие в одном из этих матчей. 

Опубликовано: Sports
Источник: RNMB
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoНХЛ
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