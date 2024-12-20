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  • Драйзайтль – 6-й хоккеист с 900 очками в истории «Эдмонтона». Рекорд у Гретцки – 1669, у Макдэвида – 1027
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Драйзайтль – 6-й хоккеист с 900 очками в истории «Эдмонтона». Рекорд у Гретцки – 1669, у Макдэвида – 1027

Леон Драйзайтль набрал 900 очков в НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» сделал три результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:2 ОТ).

Таким образом, 29-летний немецкий хоккеист достиг отметки в 900 (370+530) набранных очков в лиге. Для этого ему потребовалось провести 751 матч.

Леон Драйзайтль стал четвертым действующим хоккеистом, кто быстрее всех набрал 900 очков за карьеру. Раньше это сделали Коннор Макдэвид (602 матча), Сидни Кросби (677 матчей) и Никита Кучеров (743 матча).

В истории «Ойлерс» Драйзайтль стал шестым игроком, который набрал 900 и более очков. Больше баллов у Уэйна Гретцки (1669), Яри Курри (1043), Марка Мессье (1034), Коннора Макдэвида (1027) и Гленна Андерсона (906).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЛеон Драйзайтль
logoНХЛ
logoБостон
logoЭдмонтон
logoНикита Кучеров
logoУэйн Гретцки
logoСидни Кросби
Яри Курри
Гленн Андерсон
logoКоннор Макдэвид
logoМарк Мессье
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