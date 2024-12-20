Ротенберг о «СКА-Арене»: «Обязательно поставим бассейн на хоккейную площадку, как только СКА завоюет Кубок Гагарина. Обещаем!»
Роман Ротенберг ответил, возможно ли поставить бассейн посреди «СКА-Арены».
Мирон Лифинцев и другие пловцы присутствовали на «СКА‑Арене» в качестве почетных гостей на матче Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Торпедо» (6:4).
Лифинцев выиграл пять золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который прошел в Будапеште.
– Как относитесь к предложению поставить бассейн посреди «СКА-Арены», чтобы провести чемпионат России по плаванию для 23 тысяч зрителей?
– Как только СКА завоюет Кубок Гагарина, то мы обязательно поставим бассейн на хоккейную площадку. Обещаем! – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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