Ротенберг о «СКА-Арене»: «Обязательно поставим бассейн на хоккейную площадку, как только СКА завоюет Кубок Гагарина. Обещаем!»

Роман Ротенберг ответил, возможно ли поставить бассейн посреди «СКА-Арены».

Мирон Лифинцев и другие пловцы присутствовали на «СКА‑Арене» в качестве почетных гостей на матче Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Торпедо» (6:4).

Лифинцев выиграл пять золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который прошел в Будапеште.

– Как относитесь к предложению поставить бассейн посреди «СКА-Арены», чтобы провести чемпионат России по плаванию для 23 тысяч зрителей?

– Как только СКА завоюет Кубок Гагарина, то мы обязательно поставим бассейн на хоккейную площадку. Обещаем! – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .