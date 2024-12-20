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Проворов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 12 очков в 33 играх

Иван Проворов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси».

Защитник «Коламбуса» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (4:2). 

В активе 27-летнего россиянина стало 12 (3+9) очков в 33 играх в текущем сезоне при полезности «+1» и среднем времени на льду 23:22. 

Сегодня Проворов (24:54, 1:22 – в меньшинстве, «+2») отметился 3 бросками в створ и 1 блоком. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoИван Проворов
logoНью-Джерси
logoКоламбус
logoНХЛ
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