Проворов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 12 очков в 33 играх

Иван Проворов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси».

Защитник «Коламбуса » открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (4:2).

В активе 27-летнего россиянина стало 12 (3+9) очков в 33 играх в текущем сезоне при полезности «+1» и среднем времени на льду 23:22.

Сегодня Проворов (24:54, 1:22 – в меньшинстве, «+2») отметился 3 бросками в створ и 1 блоком.