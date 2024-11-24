Ян Дрозг: «Хабаровск – отличное место, чтобы играть в хоккей. У меня остались хорошие воспоминания от жизни в городе»

Ян Дрозг высказался об обмене из «Амура» в «Куньлунь».

– Насколько неожиданным для вас был обмен из «Амура»?

– Это был сюрприз для меня. Но я понимаю, что обмены – это тоже часть игры.

– Какие воспоминания у вас останутся за время выступления в Хабаровске?

– Это было отличное время, особенно прошлый сезон, у нас была настоящая команда. Мы хорошо играли в плей-офф в серии против Магнитогорска. Также там невероятные болельщики.

Хабаровск – отличное место, чтобы играть в хоккей. У меня остались хорошие воспоминания от игры и жизни в этом городе.

– В чем причины неудач «Амура» в первой половине сезона?

– Это было не лучшее начало сезона, «Амуру» не способствовала удача. Но у команды хорошие игроки в составе. Я думаю, что «Амур» найдет свою игру и вернется в борьбу за плей-офф, – сказал нападающий «Куньлуня » Ян Дрозг .