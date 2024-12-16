«Рейнджерс» проиграли 10 из 13 последних матчей и идут вне зоны плей-офф. Все поражения – в основное время

«Рейнджерс» проиграли 10 из 13 последних матчей и идут вне зоны плей-офф.

Клуб из Нью-Йорка уступил «Сент-Луису » (2:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ .

В последних 13 матчах команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 6 очков, 10 раз уступив в основное время.

Всего у «Рейнджерс » 31 очко в 30 играх. Команда идет вне зоны плей-офф, отставая от нее на 1 балл.