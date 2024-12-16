«Рейнджерс» проиграли 10 из 13 последних матчей и идут вне зоны плей-офф. Все поражения – в основное время
«Рейнджерс» проиграли 10 из 13 последних матчей и идут вне зоны плей-офф.
Клуб из Нью-Йорка уступил «Сент-Луису» (2:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
В последних 13 матчах команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 6 очков, 10 раз уступив в основное время.
Всего у «Рейнджерс» 31 очко в 30 играх. Команда идет вне зоны плей-офф, отставая от нее на 1 балл.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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