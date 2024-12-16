Роман Ротенберг поздравил Аркадия Ротенберга с 73-летием: «Огромная благодарность за то, что ты делаешь для сборной России и всего российского хоккея. Хоккей идет вперед»

Роман Ротенберг поздравил дядю с 73-летием.

«Аркадий Романович, поздравляю с днем рождения. Делали все возможное, чтобы поздравить победой сборной, сборная победила.

Огромная тебе благодарность за то, что ты делаешь для сборной России по хоккею, для всего российского хоккея. Хоккей идет вперед.

Спасибо огромное за доверие. Здоровья главное, еще раз здоровья, счастья, любви. Эта победа – для тебя!» – сказал главный тренер «России 25» и поднял приз за первое место на Кубке Первого канала.