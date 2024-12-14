Защитник «Ак Барса» Миллер: «В США многие думают, что в России все пьют водку 24/7. Но не надо обращать на это внимание. В России также могут быть стереотипы об американцах»
Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал о стереотипах, связанных с Россией.
22-летний американец проводит второй сезон в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Что вас шокировало, когда впервые оказались в России и Татарстане?
– Трудно сказать. Я скорее не знал, чего ждать, все-таки никогда раньше не бывал в России. Но все отлично. Казань прекрасна, вообще здесь много красивых городов. Сочи, Москва, Санкт-Петербург. Не думаю, что за этот год меня что-то по-настоящему шокировало.
– И все-таки в США много стереотипов касательно России. Неужели до вас они не доходили?
– У нас и правда многие думают, что в России все вокруг пьют водку 24/7. Но это нормально, всегда существуют стереотипы, не надо просто обращать на них внимание.
В России также могут быть стереотипы об американцах, – сказал Миллер.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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