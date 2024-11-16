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СКА хочет выменять Миллера из «Ак Барса». У 22-летнего защитника 1+7 в 22 матчах сезона (Metaratings)

В СКА планируют выменять Митчелла Миллера из «Ак Барса».

Об этом сообщает Metaratings. Руководство петербургского клуба заинтересовано в приобретении 22-летнего защитника казанского клуба.

Миллер выступает за «Ак Барс» с ноября 2023 года. Контракт действует до 2026-го.

В 22 матчах нынешнего сезона американец набрал 8 (1+7) очков. Подробную статистику Миллера можно найти здесь

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoАк Барс
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logoМитчелл Миллер
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