СКА хочет выменять Миллера из «Ак Барса». У 22-летнего защитника 1+7 в 22 матчах сезона (Metaratings)
В СКА планируют выменять Митчелла Миллера из «Ак Барса».
Об этом сообщает Metaratings. Руководство петербургского клуба заинтересовано в приобретении 22-летнего защитника казанского клуба.
Миллер выступает за «Ак Барс» с ноября 2023 года. Контракт действует до 2026-го.
В 22 матчах нынешнего сезона американец набрал 8 (1+7) очков. Подробную статистику Миллера можно найти здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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