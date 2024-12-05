Тринеев забил 5-й гол в сезоне АХЛ. Форвард набрал 8 очков в 16 матчах за фарм-клуб «Вашингтона»
Богдан Тринеев забил пятый гол в сезоне АХЛ.
Нападающий «Херши» отличился голом в первом периоде матче регулярного чемпионата против «Уилкс-Бэрри» (6:1).
Также в этой игре форвард набрал показател полезности «плюс 1» и нанес четыре броска по воротам.
В нынешнем сезоне Богдан Тринеев отметился 8 (5+3) очками при полезности «плюс 3» в 16 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АХЛ
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