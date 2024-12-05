Тринеев забил 5-й гол в сезоне АХЛ. Форвард набрал 8 очков в 16 матчах за фарм-клуб «Вашингтона»

Богдан Тринеев забил пятый гол в сезоне АХЛ.

Нападающий «Херши » отличился голом в первом периоде матче регулярного чемпионата против «Уилкс-Бэрри » (6:1).

Также в этой игре форвард набрал показател полезности «плюс 1» и нанес четыре броска по воротам.

В нынешнем сезоне Богдан Тринеев отметился 8 (5+3) очками при полезности «плюс 3» в 16 матчах чемпионата.