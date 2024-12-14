Биннингтон о снижении среднего % вратарских сэйвов в НХЛ: «Согласен с Василевским. Никаких бесполезных бросков – вот мышление новой эры»

Джордан Биннингтон высказался об уменьшении процента вратарских сэйвов в НХЛ.

Средний процент отраженных бросков в лиге снижается на протяжении последних 10 лет – с 91,5% в сезоне-2014/15 до 90,0% в текущем.

Вратарь «Сент-Луиса » поддержал мнение Андрея Василевского, связавшего это явление со стремлением игроков к повышению качества бросков.

«Это очень интересная точка зрения, и я должен с ней согласиться. Никаких бесполезных бросков – вот мышление новой эры.

Могу сказать, что у нас на многих командных собраниях речь идет о том, как забивать, как искать способы это делать, а не просто бросать по воротам», – сказал Биннингтон .

Отметим, что среднее количество бросков за игру в НХЛ в этом сезоне (в сумме для обеих команд) снизилось до 57,4 с 60,6 в прошлом сезоне. В сезоне-2021/22 этот показатель составлял 63,3.

Кроме того, NHL EDGE фиксирует снижение количества дальних бросков – с 14,9 в среднем за игру в сезоне-2021/22 до 12,81 в текущем сезоне. За 4 сезона средний процент сэйвов при дальних бросках составляет 97%.