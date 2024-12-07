Демко вернулся в состав «Ванкувера». 28-летний вратарь не играл с апреля из-за травмы
Тэтчер Демко вернулся в состав «Ванкувера» после травмы.
28-летний голкипер был заявлен вторым вратарем на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:2).
Напомним, Демко не играл с 22 апреля. Тогда он принял участие во встрече первого раунда Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (4:2).
Точный характер повреждения игрок и «Ванкувер» не раскрывали.
Демко о восстановлении от травмы: «Точный срок дать не могу. Сейчас вижу свет в конце тоннеля – скоро вернусь на лед, уверен»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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