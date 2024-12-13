Лоутон сделал покер в матче с «Детройтом» и повторил рекорд «Филадельфии». Он забил в равных составах, в меньшинстве и 2 раза в пустые ворота

Форвард «Филадельфии» Скотт Лоутон сделал покер в матче с «Детройтом».

30-летний игрок стал автором всех четырех голов «Флайерс» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (4:1). Он отличился в равных составах, в меньшинстве, а также дважды поразил пустые ворота.

Отметим, что сегодня нападающий забросил больше шайб, чем в 29 предыдущих играх в сезоне. На его счету 14 (7+7) баллов в 30 матчах.

Лоутон повторил рекорд «Филадельфии» по числу голов за матч в рамках регулярок (4). При этом он стал только 3-м игроком клуба, сделавшим покер в XXI веке (в 2002 году это удалось Иржи Допите и Джону Леклеру ).

Рекорд клуба по числу голов в плей-офф принадлежит Реджи Личу (5, 1976 год).