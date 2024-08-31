Быков об НХЛ: «Их отношение к КХЛ, нашему хоккею и России – ниже плинтуса, они нас просто обкрадывают»
Вячеслав Быков заявил, что не следит за матчами НХЛ
«Мне сложно говорить про НХЛ, потому что я не слежу за этой лигой. Совсем.
Но я никого не призываю делать, как я. Это мое личное желание, которое обусловлено тем, что их отношение к нашей лиге и к нашему хоккею ниже плинтуса.
И к России вообще. Они нас просто обкрадывают, скажу простыми словами», – сказал бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков.
Быков о внуке: «У него два паспорта – российский и швейцарский. В семье у всех есть российский паспорт»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости