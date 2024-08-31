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Быков об НХЛ: «Их отношение к КХЛ, нашему хоккею и России – ниже плинтуса, они нас просто обкрадывают»

Вячеслав Быков заявил, что не следит за матчами НХЛ

«Мне сложно говорить про НХЛ, потому что я не слежу за этой лигой. Совсем.

Но я никого не призываю делать, как я. Это мое личное желание, которое обусловлено тем, что их отношение к нашей лиге и к нашему хоккею ниже плинтуса.

И к России вообще. Они нас просто обкрадывают, скажу простыми словами», – сказал бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков.

Быков о внуке: «У него два паспорта – российский и швейцарский. В семье у всех есть российский паспорт»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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Политика
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