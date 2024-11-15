Быков о Малкине: «У него есть силы продолжать играть в НХЛ. Может, и захочет вернуться в какой-то момент на родину. Все зависит от его желания»
Вячеслав Быков оценил возможность возвращения Евгения Малкина в КХЛ.
Действующий контракт нападающего и «Питтсбурга» рассчитан до завершения сезона-2025/26.
Малкин является воспитанником «Металлурга».
«Я так понимаю, у Евгения есть и силы, и желание продолжать играть в НХЛ. Там высочайший уровень, собраны лучшие представители мирового хоккея, играть интересно.
Мне кажется, такие ребята, которые заявили о себе на весь мир и являются лучшими спортсменами мира, хотят до конца карьеры выступать в НХЛ.
Конечно, каждый сам определяет свою судьбу. Только Евгений может решить, когда и где ему закончить. Может, ему и захочется вернуться в какой-то момент на родину, выступать здесь, передавать опыт и знания молодому поколению. Все зависит от его желания», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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