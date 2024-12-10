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  • Гретцки о погоне Овечкина: «Надеюсь, пожму ему руку в том матче, когда он побьет рекорд. «Вашингтон» побеждает, играет хорошо, Карбери проделал огромную работу»
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Гретцки о погоне Овечкина: «Надеюсь, пожму ему руку в том матче, когда он побьет рекорд. «Вашингтон» побеждает, играет хорошо, Карбери проделал огромную работу»

Уэйн Гретцки высказался по поводу Александра Овечкина.

Канадец является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, имея в активе 894 шайбы. На второй позиции находится Александр Овечкин, забросивший 868 голов на данный момент.

«То, что он делает, – это невероятно. То, что он делает, – это замечательно. То, что он делает,  – это здорово для хоккея.

Но что еще важнее, так это то, что его команда играет очень хорошо в этом сезоне. Забивать голы – это одно, но когда ты выигрываешь, это делает хоккей еще более увлекательным.

Они выигрывают и играют хорошо. Тренер Спенсер Карбери проделал огромную работу.

Это хорошо для спорта. Это здорово для хоккея. Надеюсь, я буду там, чтобы пожать ему руку в том матче, когда он побьет рекорд», – сказал Уэйн Гретцки.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoСпенсер Карбери
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