Гретцки о погоне Овечкина: «Надеюсь, пожму ему руку в том матче, когда он побьет рекорд. «Вашингтон» побеждает, играет хорошо, Карбери проделал огромную работу»

Уэйн Гретцки высказался по поводу Александра Овечкина.

Канадец является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ , имея в активе 894 шайбы. На второй позиции находится Александр Овечкин , забросивший 868 голов на данный момент.

«То, что он делает, – это невероятно. То, что он делает, – это замечательно. То, что он делает, – это здорово для хоккея.

Но что еще важнее, так это то, что его команда играет очень хорошо в этом сезоне. Забивать голы – это одно, но когда ты выигрываешь, это делает хоккей еще более увлекательным.

Они выигрывают и играют хорошо. Тренер Спенсер Карбери проделал огромную работу.

Это хорошо для спорта. Это здорово для хоккея. Надеюсь, я буду там, чтобы пожать ему руку в том матче, когда он побьет рекорд», – сказал Уэйн Гретцки .