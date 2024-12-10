«Виннипег» вызвал Чибрикова из АХЛ. У него 13 очков в 19 играх за «Манитобу» – лучший результат в команде
«Виннипег» вызвал Никиту Чибрикова из АХЛ и отправил туда Брэда Ламберта.
21-летний российский нападающий является лучшим бомбардиром «Манитобы» на данный момент – 13 (5+8) очков в 19 играх при полезности «минус 10».
Команда занимает последнее место в Центральном дивизионе АХЛ с 13 очками в 19 играх.
В текущем сезоне НХЛ Чибриков еще не играл. Он дебютировал в лиге в прошлом сезоне и отметился заброшенной шайбой в первом матче.
Также «Виннипег» отправил в «Манитобу» 20-летнего форварда Брэда Ламберта.
Он не отметился результативными действиями в 4 играх в НХЛ в этом сезоне. В 16 играх в АХЛ у него 11 (3+8) баллов при полезности «минус 7».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Манитобы»
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