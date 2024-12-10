«Виннипег» вызвал Чибрикова из АХЛ. У него 13 очков в 19 играх за «Манитобу» – лучший результат в команде

«Виннипег» вызвал Никиту Чибрикова из АХЛ и отправил туда Брэда Ламберта.

21-летний российский нападающий является лучшим бомбардиром «Манитобы» на данный момент – 13 (5+8) очков в 19 играх при полезности «минус 10».

Команда занимает последнее место в Центральном дивизионе АХЛ с 13 очками в 19 играх.

В текущем сезоне НХЛ Чибриков еще не играл. Он дебютировал в лиге в прошлом сезоне и отметился заброшенной шайбой в первом матче.

Также «Виннипег » отправил в «Манитобу» 20-летнего форварда Брэда Ламберта.

Он не отметился результативными действиями в 4 играх в НХЛ в этом сезоне. В 16 играх в АХЛ у него 11 (3+8) баллов при полезности «минус 7».