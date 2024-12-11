Сафин перейдет в «Трактор». «Лада» может получить Юртайкина и Ибрагимова («СЭ»)

«Лада» обменяет Остапа Сафина в «Трактор» в ближайшее время.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в обратном направлении может проследовать нападающий Данил Юртайкин .

По данным журналиста Михаила Зислиса, «Трактор» также отдаст защитника Марселя Ибрагимова .

Нападающий Остап Сафин набрал 15 (5+10) очков в 25 играх регулярного чемпионата-2024/25. Он лучший бомбардир «Лады» в этом сезоне.

В активе Юртайкина 3 передачи в 12 матчах.

Ибрагимов отметился 2 (1+1) баллами в 25 играх сезона при полезности «минус 1».