Капризов забросил 18-ю шайбу в сезоне в матче с «Ютой». Он делит 2-е место в бомбардирской гонке НХЛ с 43 очками в 27 играх

Кирилл Капризов забросил 18-ю шайбу в сезоне в матче с «Ютой».

Форвард «Миннесоты» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (5:4 Б).

На счету 27-летнего россиянина стало 43 (18+25) очка в 27 играх в текущем сезоне. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров с Мартином Нечасом из «Каролины», лидерство захватил Нэтан Маккиннон из «Колорадо».

Сегодня Кирилл (25:45 – второе время в сезоне, 2:35 – в большинстве, «+3») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и допустил 4 потери.