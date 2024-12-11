Капризов забросил 18-ю шайбу в сезоне в матче с «Ютой». Он делит 2-е место в бомбардирской гонке НХЛ с 43 очками в 27 играх
Кирилл Капризов забросил 18-ю шайбу в сезоне в матче с «Ютой».
Форвард «Миннесоты» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (5:4 Б).
На счету 27-летнего россиянина стало 43 (18+25) очка в 27 играх в текущем сезоне. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров с Мартином Нечасом из «Каролины», лидерство захватил Нэтан Маккиннон из «Колорадо».
Сегодня Кирилл (25:45 – второе время в сезоне, 2:35 – в большинстве, «+3») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и допустил 4 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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