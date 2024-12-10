«Флорида» может в следующем сезоне сыграть на бейсбольном стадионе «Марлинс», который вмещает 37 тысяч зрителей
«Флорида» может провести матч на открытом воздухе.
«Пантерс» близки к договоренности с НХЛ о проведении игры на открытом воздухе в следующем сезоне.
Матч в таком случае пройдет на бейсбольном стадионе «Майами Марлинс», который вмещает 37 тысяч зрителей.
«Флорида» является действующим обладателем Кубка Стэнли.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Эллиотта Фридмана
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