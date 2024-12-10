«Флорида» может в следующем сезоне сыграть на бейсбольном стадионе «Марлинс», который вмещает 37 тысяч зрителей

«Флорида» может провести матч на открытом воздухе.

«Пантерс» близки к договоренности с НХЛ о проведении игры на открытом воздухе в следующем сезоне.

Матч в таком случае пройдет на бейсбольном стадионе «Майами Марлинс», который вмещает 37 тысяч зрителей.

«Флорида » является действующим обладателем Кубка Стэнли.