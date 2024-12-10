Курьянов об «Авангарде»: «Тренеры сделали неправильные вещи в определенных моментах. От новичков ждали большего – хотели увидеть совсем другое»

Антон Курьянов высказался о причинах неудачного выступления «Авангарда» в сезоне.

Курьянов и Сергей Звягин ранее покинули тренерский штаб команды.

– Вы поняли, что и почему в «Авангарде» в какой-то момент пошло не так?

– У меня было время подумать. Но сейчас об этом некорректно рассуждать публично и предъявлять кому-то претензии, когда ребята в Омске продолжают играть за команду. Надо смотреть в первую очередь на себя самого.

Тренерский штаб сделал неправильные вещи в определенных моментах. Травма Владимира Ткачева также нас немного выбила из колеи.

Пропустил матчи из-за повреждения Рид Буше , по семейным обстоятельствам покинул команду Линден Вей . Это важные причины неудачного выступления, но далеко не самые главные.

– Вы допустили ошибки как менеджер?

– Конечно, от кого-то из новичков мы ждали большего. Хотели увидеть от них совсем другое. Давайте только сейчас без фамилий. Может, у них еще все наладится.

Год назад, когда ситуация была тяжелее, мы летом попали в цель почти по всем новичкам. В этом сезоне такого не получилось, но это рабочие моменты.

– Были опасения при назначении Звягина?

– Мы понимали, что делаем. Но если бы у нас еще были какие-то альтернативы и тогда мы выбрали неправильную сторону – это одно.

Но выбор как таковой у нас отсутствовал. Не считаю, что в моменте мы сделали плохое решение, назначив Звягина. Проблемы начались по ходу чемпионата.

– В какой момент ситуация стала выходить из-под контроля?

– Тяжело вспомнить конкретный момент. Мы старались не опускать рук до конца.

Но когда в команду назначили нового главного тренера, а руководил ею еще старый, то все стало понятно. Ситуация шла не так, как была должна, – сказал бывший тренер и генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов .