Николишин про Панина: «Он славился тем, что был жесткий, действовал на грани фола. Сейчас эта страсть ушла, слишком много удалений было. Видимо, его попросили поумерить пыл»

Андрей Николишин высказался об игре защитника «Салавата» Григория Панина.

– В обороне Гриша часто допускает какие-либо ошибки. Он всегда славился тем, что он был очень жесткий, действовал на грани фола, а где-то и переходящий фол, любил хитовать.

Сейчас эта страсть ушла, потому что слишком много удалений было с его стороны. Видимо, в разговоре с тренерским штабом его попросили поумерить чуть-чуть пыл. И сейчас мы видим, как часто в позиционной обороне Григорий ошибается.

– Но это точно не связано с возрастом?

– Зная Гришу, который участвует во всех марафонах, триатлонах, где он там только еще не бегает, куда он только еще не взошел. Возраст точно ему не помеха, – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Николишин в рамках шоу «Хороший хоккей» на Кинопоиске.