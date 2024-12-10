  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Николишин про Панина: «Он славился тем, что был жесткий, действовал на грани фола. Сейчас эта страсть ушла, слишком много удалений было. Видимо, его попросили поумерить пыл»
2

Николишин про Панина: «Он славился тем, что был жесткий, действовал на грани фола. Сейчас эта страсть ушла, слишком много удалений было. Видимо, его попросили поумерить пыл»

Андрей Николишин высказался об игре защитника «Салавата» Григория Панина.

– В обороне Гриша часто допускает какие-либо ошибки. Он всегда славился тем, что он был очень жесткий, действовал на грани фола, а где-то и переходящий фол, любил хитовать.

Сейчас эта страсть ушла, потому что слишком много удалений было с его стороны. Видимо, в разговоре с тренерским штабом его попросили поумерить чуть-чуть пыл. И сейчас мы видим, как часто в позиционной обороне Григорий ошибается. 

– Но это точно не связано с возрастом?

– Зная Гришу, который участвует во всех марафонах, триатлонах, где он там только еще не бегает, куда он только еще не взошел. Возраст точно ему не помеха, – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Николишин в рамках шоу «Хороший хоккей» на Кинопоиске.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Хороший хоккей» на Кинопоиске
logoАндрей Николишин
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoГригорий Панин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Николишин об «Ак Барсе»: «Оборона медлительная, пропускает нелепые шайбы. Это сказывается против клубов с быстрыми форвардами – «Северстали», «Торпедо», ЦСКА»
11вчера, 17:30
«Хоккей должен оставаться спортом. Шоу-бизнеса хватает». Никитин – о проигранном финале, Радулове и трагедии «Локомотива»
3527 ноября, 18:20
Алексей Терещенко: «У нас никто не разбирается с детским спортом. Есть подкатчики, которые говорят: ваш тренер осел, надо делать по-другому. Мичков и Демидов – это единицы»
816 октября, 10:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Леонсис о «Вашингтоне»: «Нет Овечкина, Бэкстрема, Оши, ни одного игрока на Турнире четырех наций. У нас больше всего очков в НХЛ – это показывает, как в этом разбираются эксперты»
734 минуты назад
Алексей Морозов: «Ждем переезд СКА на «СКА-Арену». В новогодние праздники команда будет играть дома. Рассчитываем, что дворец, как и в прошлом сезоне, будет заполняться до отказа»
1сегодня, 07:59
Плющев о КХЛ: «Реформ практически нет, есть их имитация. Летом громогласно ввели правило, что вратарь может швырять шайбу ловушкой, как в бенди. Вы видели, чтобы кто-то им воспользовался?»
5сегодня, 07:51
Владелец «Вашингтона» о восстановлении Овечкина: «У него еще есть две или три недели. Не хочу, чтобы он торопился. Алекс может побить рекорд Гретцки в этом сезоне»
6сегодня, 07:40
Панарин после 1:2 от «Чикаго»: «Мы должны забивать. Кажется, я уже 100-й раз это говорю. Надеюсь, в следующей игре это случится»
сегодня, 07:19
Сергей Звягин: «Авангард» для меня сделал очень многое. Обид никаких нет. Рад, что провел в клубе 7 лет, много ярких воспоминаний осталось»
3сегодня, 06:59
НХЛ планирует остановить матч, в котором Овечкин побьет рекорд, и провести церемонию с участием Гретцки и Беттмэна (Daily Faceoff)
32сегодня, 06:43
Плющев о КХЛ: «Крайне средний уровень хоккея и конкуренции. Много счетов 2:1, 2:0, игры по рельсам. Плей-офф могли запускать уже с октября, кубковые восьмерки определились»
15сегодня, 05:37
Тренер «Чикаго» Серенсен с 1-й победой, Холл с 1+1 и Зайдер с 1+1 – звезды дня в НХЛ
1сегодня, 05:20
«Виннипег» вызвал Чибрикова из АХЛ. У него 13 очков в 19 играх за «Манитобу» – лучший результат в команде
1сегодня, 03:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Авангард» обменял Яремчука в «Сочи» на денежную компенсацию
9 минут назад
Генменеджер «Сибири» о том, доработает ли Епанчинцев до конца сезона: «Давайте не будем загадывать. Ничего вечного нет»
248 минут назад
Звягин об «Авангарде»: «Мы играли в агрессивный хоккей. Но после серии поражений решили поменять тактику в зоне защиты, игра в средней зоне стала более пассивной»
59 минут назад
Кузнецов об 1:0 с «Барысом»: «Вязкая игра, СКА не мог забить свои моменты. Старались отыграть хорошо в обороне, где-то пожертвовали атакой»
сегодня, 08:14
Алексей Морозов: «Капитаны клубов КХЛ не поддержали идею внедрения профсоюза в том виде, в котором он существовал»
1сегодня, 06:54
Рыбин об иностранных клубах в КХЛ: «Можем взять команду из Черногории. Но это немножко тяжеловато будет. И все равно там будут играть российские ребята»
1сегодня, 06:18
Защитник СКА Коромыслов: «Давно хотим снова переехать на «СКА-Арену» и начать играть там. Кубок Первого канала будет пробным этапом»
1сегодня, 05:59
Звягин об уходе из «Авангарда»: «Еще за 2 дня до домашней игры со СКА сказали, что проведены переговоры с канадским тренером, а мне предлагается другая должность. О возвращении к роли ассистента речи не шло»
7сегодня, 05:51
Курьянов об «Авангарде»: «Вечером предложили стать помощником в ВХЛ, утром пришел – поблагодарили на прощанье. Пожали руки и разошлись»
12вчера, 21:35
Гендиректор «Трактора» о новой арене: «Мы просто мечтаем. Если клуб успешно выступит в этом году, это послужит маленьким кирпичиком»
5вчера, 20:58