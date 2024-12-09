Браташ про «5 дней отсутствия на рабочем месте»: «Есть такой корреспондент Шевченко. Этим же персонажем муссировалось, что Десятков и Зубов за меня работали. Я хорошо устроился»
В ноябре специалист покинул пост главного тренера «Лады».
– В чем причина появления истории о том, что Браташа не было пять дней на рабочем месте.
– Это клевета. Чистая клевета. Есть видеокамеры во дворце, вся команда – свидетели, я не пропустил ни одной тренировки.
Вот это та клевета, которую использовали, наверное, в том числе по моему снятию [из «Лады»] – то, что представляли тем людям, которые приказали... Те, кто возглавляют сейчас, которым так преподнесли.
– Дальше есть продолжение у этой истории?
– Я не стал. Это появилось перед увольнением. Первым было желание – в суд подать на то, кто это озвучил...
– Кто это написал?
– Первым это озвучил в своей передаче Шевченко, есть такой корреспондент. Потом его слова перепечатали, как мне прислали ссылку, в «Спорт-Экспрессе».
Потом это как факт – это я уже узнал впоследствии – представили губернатору или вице-губернатору, который отвечает за хоккей. Эта кампания, которая велась еще летом, сейчас они ее усилили со сменой руководства. Ну, это я так думаю. Других причин не вижу.
Еще доходили слухи, что про меня распускают всякую ерунду.
Муссировалось тем же персонажем, что в прошлом сезоне Павел Десятков за меня работал, а я ничего не делал, в этом – Павел Зубов за меня работал, а я ничего не делал. Вообще я хорошо устроился, – сказал Олег Браташ.
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