Браташ про «5 дней отсутствия на рабочем месте»: «Есть такой корреспондент Шевченко. Этим же персонажем муссировалось, что Десятков и Зубов за меня работали. Я хорошо устроился»

Олег Браташ отреагировал по поводу слухов вокруг себя в период работы в «Ладе».

В ноябре специалист покинул пост главного тренера «Лады».

– В чем причина появления истории о том, что Браташа не было пять дней на рабочем месте.

– Это клевета. Чистая клевета. Есть видеокамеры во дворце, вся команда – свидетели, я не пропустил ни одной тренировки.

Вот это та клевета, которую использовали, наверное, в том числе по моему снятию [из «Лады»] – то, что представляли тем людям, которые приказали... Те, кто возглавляют сейчас, которым так преподнесли.

– Дальше есть продолжение у этой истории?

– Я не стал. Это появилось перед увольнением. Первым было желание – в суд подать на то, кто это озвучил...

– Кто это написал?

– Первым это озвучил в своей передаче Шевченко , есть такой корреспондент. Потом его слова перепечатали, как мне прислали ссылку, в «Спорт-Экспрессе».

Потом это как факт – это я уже узнал впоследствии – представили губернатору или вице-губернатору, который отвечает за хоккей. Эта кампания, которая велась еще летом, сейчас они ее усилили со сменой руководства. Ну, это я так думаю. Других причин не вижу.

Еще доходили слухи, что про меня распускают всякую ерунду.

Муссировалось тем же персонажем, что в прошлом сезоне Павел Десятков за меня работал, а я ничего не делал, в этом – Павел Зубов за меня работал, а я ничего не делал. Вообще я хорошо устроился, – сказал Олег Браташ .