Александр Кожевников: «Наша беда – провинциальный менталитет. Потому и подставляем щеки различным Тамбиевым и Подконицки. Мы потеряли чувство достоинства»

Александр Кожевников объснил критику в сторону иностранных тренеров.

– Александр Викторович, не слишком ли жестко вы относитесь к иностранным тренерам?

– Я жестко отношусь к нам, ведь в последние десятилетия мы потеряли чувство собственного достоинства, гордость за свой хоккей, уверенность в своих силах.

А ведь именно все эти качества позволяли нам быть лучшими в мире.

Теперь наша главная беда – провинциальный менталитет. Потому и подставляем щеки различным Тамбиевым и Подконицки, направо и налево.

Потому и нет результата, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .