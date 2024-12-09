Александр Кожевников: «Наша беда – провинциальный менталитет. Потому и подставляем щеки различным Тамбиевым и Подконицки. Мы потеряли чувство достоинства»
Александр Кожевников объснил критику в сторону иностранных тренеров.
– Александр Викторович, не слишком ли жестко вы относитесь к иностранным тренерам?
– Я жестко отношусь к нам, ведь в последние десятилетия мы потеряли чувство собственного достоинства, гордость за свой хоккей, уверенность в своих силах.
А ведь именно все эти качества позволяли нам быть лучшими в мире.
Теперь наша главная беда – провинциальный менталитет. Потому и подставляем щеки различным Тамбиевым и Подконицки, направо и налево.
Потому и нет результата, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
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